8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu göreve geldiği günden bu yana başarılı transfer politikası ile dikkat çekmişti. Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban gibi isimleri oldukça uygun rakamlara kadrosuna katan ve bu isimlerden maksimum verim alan Trabzonspor'da geride bıraktığımız transfer dönemi alışık olmadığımız durumda geçti.

Yusuf ve Sörloth'un satışı...

Bordo-Mavili yönetim görevde oldukları iki senedeki en pahalı transferlerini gerçekleştirdi. Daha önce Nwakaeme için 1.1, Ekuban için de 1 milyon Euro ödeyen yönetim, Flavio için 1.2, Diabate için 1.5 ve son olarak Hugo için de 3.2 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. Bu rakamlarda, geçen sezon 17.5 milyon Euro'ya Lille'e satılan Yusuf Yazıcı ve yaklaşık 11 milyon Euro kâr bırakan Alexander Sörloth'un transferleri de etkili oldu.



