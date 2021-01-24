Kadrosunu mutlaka bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Bordo- Mavililer'de transferin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalar hızlandı. Enzo Perez için uzun süredir mesai harcayan yönetim, Arjantinli oyuncunun henüz teklife yanıt vermemesinin ardından rotasını alternatif isimlere çevirmişti. İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen Jakub Jankto için temas kuran Fırtına, Çek oyuncuyu ikna edemedi. Böylece ibre bir kez daha Hakan Arslan'a döndü.

Şartlar zorlanacak

Abdullah Avcı'nın en çok istediği isim olan 32 yaşındaki oyuncu için bu hafta Sivasspor'la bir görüşme gerçekleştirilecek. Yiğidolar kaptanını pek bırakmak istemese de Karadeniz ekibi, Hakan için tüm şartları zorlayacak ve kısa sürede transferi noktalamaya çalışacak.

Ömer Necati Albayrak





İlgili Haberler Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak



