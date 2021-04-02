Bu sezon en büyük sıkıntıyı sağ ve sol bekte yaşayan Bordo-Mavililer, her iki bölgeye de transfer yapacak. Sağ taraf için Sabaly, Caiçara gibi oyuncular gündemde yer alırken, sol bekte Danny Rose ve Casper Nielsen isimleri listede bulunuyor. Tüm bu adaylar için Trabzonspor Yönetimi nabız yoklamaya başlarken, gündemdeki en güçlü adayın Umut Meraş olduğu ortaya çıktı. Ara transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı’nın transferini istediği Umut konusunda tekrar harekete geçildi. A Milli Takım’ın başarılı oyuncusu, Fransa’da La Havre forması giyiyor. Sezon sonu itibarıyla kulübüyle 1 yıl kontratı kalacak olan Umut, 12 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

1 yıl sözleşmesi kaldı

Karadeniz ekibi, 1 yıl sözleşmesi bulunan Umut’u yaz döneminde uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Hem gelişim göstermesi hem de yaşı itibarıyla uzun yıllar Trabzonspor’a katkı vereceği düşünülen Umut’un yanı sıra Kenan Karaman için de temaslar hızlandı. Fırtına, boşa çıkacak olan Kenan’ı kimseye kaptırmak istemiyor. İmza parası kozuyla transferde öne geçmeye çalışıyor.



