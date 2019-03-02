Devre arasında FIFA’da tam 18 adet dosyası bulunması yüzünden transfer yasağı alan Trabzonspor, önceki gün ise Filip Novak, Jose Sosa, Juraj Kucka ve Burak Yılmaz’ın eski kulüplerine 30 milyon TL’lik ödeme yaparak bu yasağı kaldırmıştı. Karadeniz ekibi, bu gelişmenin ardından ise hemen harekete geçti.

Bordo- Mavililer’in hocası Ünal Karaman ve teknik ekip, yaz transfer sezonu için belirlediği isimler için liste hazırladı. Karaman’ın bu isteğini yönetime iletmesi üzerine scout ekipleri de maliyeti ucuz ve bonservisi elinde olan oyuncular için araştırmalarına hız verdi.

Genç isimler öncelikli

Bu sezon ‘Öze dönüş’ politikası kapsamında altyapıdan gelen oyuncular ile ön plana çıkan Fırtına, yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı isimlerin genç ve gelecek vaat edecek olmasına önem verecek edecek. Bu doğrultuda scout ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporlarını teknik heyet ile paylaşacak.

En az 5 isme yeni sezonda Bordo-Mavili formayı giydirmek hedefleniyor. Ekonomik şartların uygunluğu halinde kadrodaki alternatifin artması adına sayının daha da yüksebileceği bildiriliyor.