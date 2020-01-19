Onazi ve Avdijaj'ın ardından dün de Fernandes ile yollarını ayıran Trabzonspor, yabancı sayısını 11'e indirirken, transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı. Bordo-mavililer stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ile temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Fransız oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübü ile kiralık sözleşme için şartlar zorlanıyor.

Kanat içinse Trabzonspor'un listesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıkoğlu girdi. Son olarak Kayserispor forması giyen ve kulübü ile sözleşmesini feshederek serbest kalan 24 yaşındaki oyuncu, menajerler vasıtasıyla bordo-mavililere teklif edildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaynak: Sabah