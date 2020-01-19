Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Teklif yapıldı

Trabzonspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille’e, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Adama Soumaoro için ilk teklifini yapıldı. Ayrılığa sıcak bakan Fransız yıldız için kiralama şartları masada. Bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu da bordo mavili kulübün listesinde...

19 Ocak 2020, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Teklif yapıldı

Onazi ve Avdijaj'ın ardından dün de Fernandes ile yollarını ayıran Trabzonspor, yabancı sayısını 11'e indirirken, transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı. Bordo-mavililer stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ile temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Fransız oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübü ile kiralık sözleşme için şartlar zorlanıyor.

soumaoro ile ilgili görsel sonucu

Kanat içinse Trabzonspor'un listesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıkoğlu girdi. Son olarak Kayserispor forması giyen ve kulübü ile sözleşmesini feshederek serbest kalan 24 yaşındaki oyuncu, menajerler vasıtasıyla bordo-mavililere teklif edildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili araştırmalar sürüyor.

bilal başacıkoğlu ile ilgili görsel sonucu

Kaynak: Sabah

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