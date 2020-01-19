Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Teklif yapıldı
Trabzonspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille’e, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Adama Soumaoro için ilk teklifini yapıldı. Ayrılığa sıcak bakan Fransız yıldız için kiralama şartları masada. Bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu da bordo mavili kulübün listesinde...
Onazi ve Avdijaj'ın ardından dün de Fernandes ile yollarını ayıran Trabzonspor, yabancı sayısını 11'e indirirken, transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı. Bordo-mavililer stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ile temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Fransız oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübü ile kiralık sözleşme için şartlar zorlanıyor.
Kanat içinse Trabzonspor'un listesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıkoğlu girdi. Son olarak Kayserispor forması giyen ve kulübü ile sözleşmesini feshederek serbest kalan 24 yaşındaki oyuncu, menajerler vasıtasıyla bordo-mavililere teklif edildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili araştırmalar sürüyor.
Kaynak: Sabah