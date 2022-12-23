Trabzonspor , 3-0’lık Samsunspor galibiyetinin ardından ara vermeden Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi. Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 2 grup halinde çalıştı. Kupa mücadelesinde forma giyen isimler, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, dayanıklılık antrenmanı yaptı. İdmanın son bölümünde çift kale maç oynandı. Abdullah Avcı, rakiple ilgili detaylı analizleri de oyuncularıyla paylaştı.

Lahtimi’nin gözü formada

Son dönemde Naci Ünüvar ve Arif Boşluk gibi genç isimlere daha fazla forma şansı veren Abdullah Avcı, Lahtimi’yi de takıma monte etmeye hazırlanıyor. Faslı yıldızın antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, “Keşke pasaport sorunu yaşamayıp, Antalya kampında bizimle olsaydı” dedi. Genç kanat oyuncusunun, derbiden sonraki sıkışık fikstürde şans bulması bekleniyor.

Kerem Şen için karar zamanı

Fırtına’nın geçtiğimiz sezon Bursaspor ’dan kadrosuna kattığı Kerem Şen, kalabalık orta saha rotasyonunda bir türlü forma fırsatı yakalayamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 20 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir yere kiralık gitmesini istiyor. Kerem konusunda kulübe teklifler gelmeye başlarken, kısa zamanda teknik heyetin karar vereceği öğrenildi. Avcı, Kerem Şen’in gelişim gösterebileceği bir kulüp ve hocayla çalışmasını istiyor.



