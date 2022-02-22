Trabzonspor , Süper Lig’de yoluna doludizgin devam ederken, transferde yapılan doğru hamleler bunda en büyük payı aldı. Devre arası transferlerinde Edin Visca ismi ön plana çıkarken, Denswil’in stopere geçmesiyle Tymoteusz Puchacz da sol bekin değişilmezi oldu.

Union Berlin’den transfer edilen Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında Alman ekibinde ligde hiç forma giyemezken, sadece UEFA Konferans Ligi’nde 5 maçta şans buldu ve bir asist yaptı. Buna rağmen 23 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili takımda forma girmesi uzun sürmedi. Puchacz, Süper Lig’de 5 maçta 418 dakika görev yaparken bir gol pası vererek skora da katkı da bulundu.

Bordo-mavili oyuncunun Aytemiz Alanyaspor karşısında hem hücumda, hem de savunmada ortaya koyduğu performans rakamlara da yansıdı. Puchacz 90 dakika forma giydiği karşılaşmada 51 kez topla buluştu ve bu alanda Bakasetas’tan sonra ikinci sırayı aldı. 33 pas denemesinde %88.1’lik isabet sağlayan Polonyalı oyuncu, bir isabetli orta yaptı, bir de şut pası verdi. (Milliyet)





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