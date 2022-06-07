Sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme ile sözleşme yenileme görüşmelerinden bugüne kadar sonuç alamayan Trabzonspor 'da sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Görüşmeler başladı iddiası

Demokratik Kongo basınında yer alan habere göre, Karadeniz ekibi daha önce kiralık olarak 1 sezon formasını giyen 26 yaşındaki Belçikalı futbolcu Theo Bongoda ile ilgileniyor. Habere göre Trabzonspor, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kongo asıllı futbolcunun transferi için Genk'le görüşmeler başladı.

43 maçta 18 gole doğrudan katkı verdi

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra piyasa değerini 4'e katlayan 26 yaşındaki kanat-forvet, bu sezon Genk formasıyla çıktığı 43 maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 792 dakika oyunda kaldı.

Trabzonspor'u aklından çıkarmadı

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bile bordo mavili taraftarlarla ilişkisin koruyan Belçikalı futbolcu daha önce yaptığı bir paylaşımda "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Bonservisi 5 milyon Euro

Yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek olan Belçika ekibi Genk'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Bongonda için kulübü 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklediği ifade ediliyor.

Kaynak: Ajansspor





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