Trabzonspor'da test günü

Önceki gün idmanlara başlayan Bordo-Mavililer bugün antrenman öncesinde koronavirüs testinden geçecek. Bir problemle karşılaşılmaması halinde idmanlar devam edecek.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da test günü

Bordo-Mavililer’e bir kez daha koronavirüs testi... 45 günlük aranın ardından önceki gün yeniden idmanlara başlayan lider Trabzonspor’da işi sıkı tutan yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli bugünkü antrenman öncesinde koronavirüs testinden geçirecek. Bir problemle karşılaşılmaması durumunda test sonrasında antrenman yapılacak.

Kilo problemleri var

TFF Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer’de dün dayanıklılık testi yapıldı. Oyuncular 4’erli 6 grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi.

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