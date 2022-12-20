Bordo-Mavililer, 40 günlük Dünya Kupası arasını yarınki Samsunspor maçıyla noktalıyor. Trabzonspor , Türkiye Kupası 5. Tur Eleme karşılaşmasında 1.Lig ekibiyle kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Akyazı’da güzel bir başlangıç yapmak ve cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi morallerin iyice yükselmesini hedefliyor.

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'Kupa her zaman sürprizlere açık'

Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren tecrübeli hoca, Fenerbahçe mücadelesini şimdilik unutmalarını istedi. Avcı, “Maç maç gideceğiz. Önce Samsunspor’u yenelim, sonrasında derbiye bakarız. Rakibimizi kesinlikle hafife almayalım. Kupa her zaman sürprizlere açıktır. Sahada enerjisi yüksek bir takım görmek istiyorum. Uzun aradan sonra taraftarımıza galibiyet hediye edelim” dedi.

Tek eksiği bu kupa

Trabzonspor’la lig şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa zafere yaşayan Abdullah Avcı, bu sezon Türkiye Kupası’nı da koleksiyona eklemek istiyor. Başarılı çalıştırıcının, yarınki karşılaşmaya ideale yakın bir 11’le başlaması ve skorun gidişatına göre değişikliikler yapması bekleniyor.





Gbamin bir adım önde

Hazırlık maçlarında Jean Phillipe Gbamin’i stoperde deneyen Abdullah Avcı, Bartra’nın yerine Fildişi yıldızla Samsunspor maçınıa başlamayı düşünüyor. Eğer başarılı orta saha oyuncusu savunmada iyi bir performans gösterirse, Fenerbahçe derbisinde de forma giyecek. Takıma verilen izin sonrası burun ameliyatı olan Bartra, Antalya kampını tamamen kaçırmıştı. Denswil’in ise sakatlığı bulunuyor. Hollandalı futbolcunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.