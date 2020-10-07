Trabzonspor yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde yeni sezon öncesinde taviz vermedi. Geçen sezon 3 milyon 350 bin Euro'luk astronomik maaşıyla takımın açık ara en çok kazanan ismi olan Jose Sosa'yla yollar ayrılırken, şu anda en çok ücret alan isim Anthony Nwakaeme...

Newton da memnun

Nijeryalı futbolcunun 1.5 milyon Euro'luk maaşı, Fırtına'da tavan ücret olarak belirlendi. Nwakaeme'yi, 1.3 milyon Euro'yla Afobe, Djaniny ve Vitor Hugo takip ediyor. Teknik direktör Newton'ın da takım içi dengeler açısından bu maaş politikasını desteklediği gelen haberler arasında.

Bordo-Mavili formayla iki sezonda 78 maça çıkan Nwakaeme, 26 gol, 20 asistlik performansıyla tam 46 gole etki etti.