Ligde şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Bu anlamda Fırtına'nın, dün akşam çeyrek finalde rakibi Antalyaspor oldu. Mücadele hafta içinde oynanmasına rağmen Medical Park Stadyumu tıklım tıklım doldu. 27 bin dolaylarında Bordo-Mavili futbolsever, tribünlere akın etti. Tarafarlar, Akdeniz ekibi karşısında takımları için adeta itici güç oldu, 90 dakika bir an olsun susmak bilmedi.

Son düdüğün ardından...

Karadeniz ekibinin yarı finale çıkmasıyla birlikte son düdüğün ardından da stadyumda adeta bayram havası vardı. Taraftarlar, bu haftasonu ligde Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan takımlarına tezahüratlarla moral verdi.