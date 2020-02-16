Bu sezon neredeyse hiçbir maçta takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonsporlu futbolseverler bugün oynanacak liderlik karşılaşmasına da büyük ilgi gösteriyor. Zorlu mücadelede en az 35 bin Bordo-Mavili taraftarın, tribünden takımına destek vereceği öğrenildi.

Yönetim ilgiden memnun

12. adam görevi için hazır olan Bordo-Mavili futbolseverler kritik sınavda coşkulu bir atmosfer oluşturmayı planlıyor. 90 dakika boyunca takımlarına itici güç olmayı amaçlayan Trabzonlular, Yiğidolar’ı da baskı altına almayı hedefliyor. Yönetim de taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları desteğin yanı sıra satılan biletleri mali yönden iyi bir gelir kaynağı olarak görüyor.