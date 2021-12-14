27 maç sonra ligde ilk yenilgisini Antalyaspor deplasmanında alan Trabzonspor ’da, oyuncuların morali bozulurken, taraftarlar takıma sahip çıktı. Antalya dönüşü gece yarısı havalimanına akın eden Bordo-Mavili futbolseverler, takımı şampiyon gibi karşılamış, meşaleler ve tezahüratlarla hem teknik heyete hem de futbolculara moral verilmişti. Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının biletleri dün satışa çıkarken, taraftarlar bu kez de gişelere koştu. Akyazı’yı tıklım tıklım doldurmaya hazırlanan taraftarlar, kombinelerle birlikte şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet aldı.

Hocanın çağrısına karşılık

Hafta sonuna kadar kalan 13-14 binlik biletin de satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın tribüne çağırdığı Trabzonsporlular, zorlu karşılaşmada yine takımın en büyük kozu olacak. Fırtına, evinde çıktığı son 4 lig maçını da kazanmıştı.