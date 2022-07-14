Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren son şampiyon Trabzonspor , ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaşırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Taha Altıkardeş, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken ceza sahasında Krisztian Nemeth ile çarpışan ve penaltıya sebebiyet veren pozisyon sonrası yerde kalan 18 yaşındaki stopere hemen sağlık ekibi müdahale etti.

Ayağa kalkmakta bir süre zorluk yaşayan 18 yaşındaki stoper, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Istvan Bognar'ın vuruşunda topu Karadeniz ekibinin kalecisi Muhammet Taha Tepe kurtarmayı başardı. Devamında topu takip eden Bognar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İlk yarıyı tamamlayan Taha, ikinci yarının başında yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı.







