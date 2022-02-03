Trabzonspor’da sürprize yer yok

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ’u, rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerin başında son dakikalarda sürprizlere kapalı olması. Bordo-Mavili takım müsabakaların son 20 dakikalık bölümlerinde kalesinde sadece 1 gol gördü. Söz konusu golü de kendi kalesine attı.

Antrenmanda mini turnuva

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkını korumak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlamaya hazırlanan Bordo-Mavililer, dün yapılan idmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Geniş alan oyunlarıyla süren antrenman mini turnuvayla tamamlandı.