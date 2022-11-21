Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , sezon başından itibaren istediği oyunu sergileyememişti. Bu sezon bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir yandan da Süper Lig'de zirve yarışı veren bordo mavililer, her iki kulvarda da istediği gibi ilerleyemiyor.

Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada yer alan Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Son haftalarda oynanan oyun bordo mavililer için biraz olumlu olarak görülse de teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında taşları yerinden oynatacak.

İlgili Haberler Edin Visca'dan Trabzonsporlu taraftarlara mesaj





UMUT VE GOMEZ ALINMIŞTI

Sezon başında Cornelius'un ayrılmak istemesi sonrasında eski kulübü Kopenhag'a gitmesi üzerine bu bölge için çalışmalarını yapan Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez için Fenerbahçe ile transfer yarışına girerek kazanmış ve Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Golcü futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla attığı gollerle dikkat çeken ve sezonu 20 gol ile kral olarak tamamlayan Umut Bozok'u transfer ederek bu bölge için 2 transfer birden yapmıştı.

Trabzonspor ''Bu formada hırs var!''

İlgili Haberler Trabzonsporlu Larsen’den transfer cevabı





DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Özellikle gol yollarında Maxi Gomez'den istenilen verimi alamayan Fırtına, yabancı kontenjanı nedeniyle de Uruguaylı futbolcuyu gönderip yerine başka bir ismi getirmeyi planlıyor.

Uruguay Milli Takımı'yla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Maxi Gomez'in burada başarılı bir performans sergilemesi ve kendisine talip olan kulüplerle masaya oturulması Trabzonspor'un ilk hedefi olarak görülüyor.

Gomez ile başta Celta Vigo olmak üzere bazı kulüpler yakından ilgilenirken, 26 yaşındaki santrforun kalıp kalmayacağına göre durum netleşecek.

İlgili Haberler Trabzonspor'a Serkan Asan müjdesi





GOMEZ GİDERSE...

Gomez'in gitmesi durumunda bordo mavililer, bu bölge için bazı isimler belirledi. Suudi Arabistan basını Aboubakar ile Trabzonspor’un ilgilendiğini iddia etti.

Süper Lig'de 2 kez Beşiktaş forması giyen ve her geldiği sezonda da siyah beyazlı kulüpte şampiyonluk yaşayan Kamerunlu futbolcu için bu kez bordo mavililer sıkı takipte...

Golcü futbolcunun Al Nassr'da mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istemesi de Fırtına için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

ABOUBAKAR OLMAZSA DOVBYK

Trabzonspor'un Aboubakar ile sorun yaşaması durumunda listesinde belirlediği ikinci isim ise Dnipro forması giyen Artem Dovbyk. Fırtına'nın geçen sezondan beri gündeminde yer alan Dovbyk, bu sezon çıktığı 21 maçta 15 gol, 4 asistlik müthiş bir performans gösterirdi.

25 yaşındaki futbolcunun Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2023’ün Aralık ayında bitecek.

İlgili Haberler Trabzonspor'a Serkan Asan müjdesi



