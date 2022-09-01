Süper Lig 'de yarın 5. hafta heyecanı Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Bordo Mavili ekibin bu zorlu deplasmanda maçında kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, yeni transferleri Umut Bozok, Naci Ünüvar ve sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik'i HK Ümraniyespor maçının kamp kadrosuna dahil etti.

Bordo Mavili ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Taha, Kağan, Hakan, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Marc Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok.







