Bordo-Mavililer’in yeni süperstarı Daniel Sturridge, eksikleri nedeniyle Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında AEK ve ligde oynanan Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemedi. Büyük beklentilerle transfer edilen Nijeryalı ön libero John Obi Mikel ise sergilediği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Ancak 3. haftanın ardından Süper Lig’e milli takım maçları nedeniyle ara verildi. Bu doğrultuda iki yıldızın da takıma adapte olabilmesi için gün yüzü doğdu. Sezon öncesinde eksikleri bulunan Sturridge için özel bir program hazırlanacak. Ayrıca AEK maçında ilk devrenin sonunu bile göremeyen Mikel için de kondisyonerler alarm verdi.

Seferberlik ilan ettiler!

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun eski günlerindeki gibi bir performans sergileyebilmesi adına yoğun bir program uygulanacak. Karadeniz ekibinin teknik heyetinden alınan bilgiye göre de iki oyucunun 4. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçında yüksek ihtimalle Bordo-Mavili formayı giyebileceği gelen haberler arasında.

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