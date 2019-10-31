Trabzon’a beklenenden çabuk uyum sağlayan, kentin gözde mekanlarını sırasıyla keşfeden ve arkadaşlarını da Karadeniz’e davet etmeyi ihmal etmeyen Daniel Sturridge, kolbastı derslerine başlıyor!

Dünyaca ünlü gol dansıyla adından söz ettiren İngiliz futbolcunun Trabzonspor ile videoları izlerken sık sık takım arkadaşlarının oynadığı kolbastıya denk geldiği ve oynamak için sabırsızlandığı ortaya çıktı. Takımdaki arkadaşlarına zaman zaman katılan Sturridge’in hocası da hazır!

Dünyaya tanıtacak

Trabzonlu olmayan tüm oyunculara kolbastı öğreten Abdulkadir Parmak’ın yeni öğrencisinin yıldız futbolcu olacağı öğrenildi. Şimdi Trabzonsporlu taraftarlar Sturridge’in atacağı golleri ve yapacağı yeni dansları merakla beklemeye başladı.

Başta İngilizler olmak üzere tüm dünyanın takip ettiği Sturridge böylece kolbastıyı tüm dünyaya tanıtmış olacak.