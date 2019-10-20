Trabzonsporlu taraftarlar sonunda Daniel Sturridge’in gol sevincinde yaptığı o müthiş dansa kavuştu...

Uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla transfer edilen İngiliz oyuncu, hafta içinde zaman zaman bireysel olarak çalışıyordu ve 11’de oynaması beklenmiyordu. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, büyük bir sürprize imza atarak 30 yaşındaki oyuncuyu dün ilk kez bir lig maçında 11’de sahaya sürdü. Yıldız oyuncu da tecrübeli hocanın güvenini boşa çıkartmadı.

O dans artık Süper Lig’de!

Sturridge henüz 9. dakikada Sörloth’un pasında ceza sahası içerisinde harika bir vuruşla Fırtına’yı 1-0 öne geçirdi ve Bordo-Mavili forma ile ilk golünü kaydetti. İngiliz süperstar, golün ardından o meşhur dansını da yaptı.

Rize maçında Sörloth’a asist yapan ve bir topu direkten dönen Sturridge, Gaziantep FK karşısında da attığı tek golle yetinmedi. Bu sefer 14’te Sörloth’a harika bir asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, son iki maçta 1 gol, 2 asistle ön plana çıktı, ‘İşte Sturridge bu’ dedirtti.