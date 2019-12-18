Trabzonspor’da Sturridge farkı!

Trabzonspor'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Daniel Sturridge form tutmaya başladı...

Sakatlığı nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan İngiliz süperstar, oynadığı maçlarda ise klasını konuşturuyor. Denizlispor karşılaşması öncesinde ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 4 asistle oynayarak, 6 gole doğrudan etki eden 30 yaşındaki oyuncu, Horozlar karşısında da rakip savunmayı oldukça yıprattı.

Üstüne koyarak ilerliyor

21. dakikada Oğuz Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golde topu içeriye çeviren isim olan başarılı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca yıldızlaştı. Kondisyon eksiği nedeniyle 67. dakikada oyundan alınan Sturridge, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor.

Teknik direktör Ünal Karaman da yıldız oyuncunun performansını yakından takip ediyor.