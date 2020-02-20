Trabzonspor’da Sturridge antrenmanda yok

Trabzonspor’da oynadığı her maçta performansıyla parmak ısırtan ancak sakatlıkları bir türlü bitmeyen Daniel Sturridge yine sakatlandı. Ayak parmağında ödem olan İngiliz yıldız, dünkü antrenmana katılmadı.

Mikel’in yokluğunda Sturridge’ı 11’e almayı düşünen Hüseyin Çimşir köşeye sıkıştı. Yapılan açıklamaya göre Sturridge’nin kesin durumu maç saati belli olacak.

Hafif ağrısı olan Ndiaye ile Hosseini de takımdan ayrı çalışırken, Ndiaye’nin önemli bir sorunu yok. Hosseini ise 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.