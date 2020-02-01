Devre arası kampında Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge, uzun süredir Bordo-Mavili formadan uzak kalmıştı.

30 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği öğrenilirken müjdeli haber de geldi. İngiliz santrforun, bugün bir aksilik olmazsa Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11’de çıkabileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak her ihtimale karşı Yusuf Sarı’nın da hazır beklediği öğrenildi.

Ekuban ve Yusuf forma rekabetinde

Bordo-Mavililer’in hocası Hüseyin Çimşir dev maçın 11’ini büyük oranda belirledi. Başarılı çalıştırıcı sağ kanat için kararsız kaldı. Maça yönelik son yapılan idmanda Caleb Ekuban ile Yusuf Sarı’nın performanslarından oldukça memnun kalan genç hoca, ilk 11’e kimi yazacağını henüz belirlemedi. Çimşir’in bu konudaki son kararını maç saatinde vereceği belirtildi. İki isim de yakın zamanda sakatlıklarını atlattı.