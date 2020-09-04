Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana stoper sıkıntısı çeken ancak bir türlü beklenen takviyeyi gerçekleştirmeyen Trabzonspor, lig başlayana kadar en az 1 savunmacıyı duyuracak. Osorio ve Vitor Hugo cephesinde temaslar devam ederken, İngiltere’den de flaş bir iddia geldi. Ada basını, Aston Villa’nın 25 yaşındaki stoperi Kortney Hause için Trabzonspor’un kiralama teklifi sunduğunu belirtti. Takımın başında daha önce Chelsea’de uzun yıllar görev yapan Eddie Newton’un bulunduğuna dikkat çekilirken, Newton’un İngiltere’deki pek çok oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. 1.91 boyundaki stoper geçen sezon Premier Lig’de 18 maça çıktı. Solak futbolcu konusunda önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor.

Eddie Newton devrede

İngiltere Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev alan Hause, özellikle güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Oyun kurma becerisi de üst düzeyde olan Hause için Trabzonspor’un hocası Eddie Newton’un görüşmelere yardımcı olduğu belirtildi.





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