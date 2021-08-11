Cornelius’u kadrosuna kattıktan sonra stoper transferine yoğunlaşan Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli’nin peşinde. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı anılan 29 yaşındaki savunmacı için kulübü Brugge’e resmi teklif yapıldı. Oyuncu cephesiyle de görüşmeler bir süredir devam ediyor. 1.92 boyundaki solak stoperin Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Slavia Prag’da kiralık olarak geçiren Fildişili oyuncunun kulübüyle 1 senelik kontratı kaldı. Bu nedenle bonservis maliyeti yüksek değil.

16 kez milli oldu

En az Vitor Hugo ve Edgar kadar kaliteli bir stoper olarak gösterilen Simon Deli, kariyeri boyunca 16 kez Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını terletti. Son sezonunda 33 resmi karşılaşmada görev yapan Deli’nin yanı sıra Kouyate ve N’Koulou gibi isimler listede yer alıyor.