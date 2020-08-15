Stoper rotasyonunu sil baştan oluşturmayı planlayan Trabzonspor bu bölgeye ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Geçen sezon savunmada yaşadığı problemlerle dikkat çeken ve ilk 6 sırada yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Bordo- Mavililer radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, İskoç devi Celtic forması giyen Jozo Simunovic için yaptığı görüşmelerde sona geldi.

7.5 milyon Euro...

26 yaşındaki stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fırtına, Yeşil- Beyazlılar'a da bu transfer için bonservis ödemeyecek. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor. Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ta 2.2 milyon Euro piyasa değeri olduğu görülen Hırvat futbolcu, 2015-2016 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

‘Kendimi yeniden ispatlayacağım’

Başarılı oyuncu, Celtic'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuştu. 2015-2016'da ağır bir diz sakatlığı geçiren Simunovic daha sonrasında da benzer problemler yaşadı. Bu nedenle İskoç devinde bekleneni veremeyen 26 yaşındaki oyuncu yeni bir maceraya atılmak istiyor. Henüz futbola verecek çok şeyi olduğuna inanan tecrübeli savunmacı daha önce verdiği bir röportajda "Kendimi yeniden ispatlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.





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