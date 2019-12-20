Trabzonspor’da stopere bir İranlı daha: Roozbeh Cheshmi

İvanildo Fernandes ve Campi’den beklediği verimi alamayan Trabzonspor’da, Hüseyin Türkmen’in de son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü, rotayı transfere çevirdi.

Bordo-Mavililer, devre arasında maliyeti uygun bir savunmacıyı renklerine bağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi.

Majid Hosseini’nin eski takım arkadaşı olan 26 yaşındaki stoper, İran’da Esteghlal forması giyiyor. Hosseini ile birlikte İran Milli Takımı’nda da görev yapan 1.92’lik savunmacının 6 aylık sözleşmesi kaldı.

Karaman’ın isteği Tosic

Mukavelesi Mayıs ayında biteceği için bonservis maliyeti yüksek olmayan Cheshmi için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunulacak.

Öte yandan Dusko Tosic konusunda da yoklamalar sürüyor. Çin’den ayrılacak olan 34 yaşındaki Sırp stoper, teknik direktör Ünal Karaman’ın önceliğini durumunda.