Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da gözler buraya yapılacak transfere çevrildi. Taraftarlar sabırsızlıkla yeni savunmacıyı beklerken, yönetim bu işi sona bıraktı. Listenin 1 numarası Sviatchenko konusunda tablo olumsuza döndü. Önceki gece yapılan maçta Danimarkalı stoper yine kaptan olarak çıktı ve Midtjylland rakibi Slavia Prag’ı eleyip, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldı. Her şeye rağmen temaslar devam ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce “Pahalı” dediği Vitor Hugo konusunda son bir hamle yapıldı, cevap bekleniyor.

En yakını Salter

Bonservisi Chelsea’de olan Jake Clarke-Salter’de ise sorun gözükmüyor. 23 yaşındaki solak stoper, anlaşma sağlanması halinde kiralanacak. Aynı Lewis Baker gibi. 1.88 boyundaki Salter, geçen sezon Birmingham’da kiralık oynamıştı.