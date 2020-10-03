Takımın en büyük ihtiyacı olan stoper transferini sona bırakan yönetim, yoğun bir çalışma içerisinde. Bordo-Mavililer, 5 Ekim Pazartesi akşamı bitecek transfer dönemi öncesi bu işi mutlaka bitirmek istiyor. Listenin 1 numarasındaki Sviatchenko konusunda ibre olumsuza dönmesine rağmen Trabzonspor, Midtjylland Kulübü’ne 2 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptı ve acilen cevap istendi. Danimarkalı savunma için de 1.3 milyon Euro’luk maaş gözden çıkartıldı.

Hugo’da sürpriz var

Daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Pahalı” dediği Vitor Hugo konusunda sıcak gelişmeler var. Palmeiras’ta yedek kalmaya devam eden 29 yaşındaki solak stoper için yeniden temas kuruldu. Taksitli ve uzun vadeli ödeme planını yenileyen Trabzonspor Yönetimi’nin, bu transferde ünlü menacer Ahmet Bulut’u görevlendirdiği öğrenildi. Zor olmasına rağmen Hugo konusunda sürpriz yaşanabilir.

Yunanistan’dan Cisse

Gündemdeki diğer 3 stoper ise yine farklı ülkelerden... Yunanistan’da Olympiakos forması giyen 25 yaşındaki Pape Cisse için Trabzonspor’un teklif yapıldığı belirtildi. Yunan basını, Bordo- Mavililer’in satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle kapıyı çaldığını ancak Olympiakos’un direkt satış içerecek bir öneriye sıcak baktığı vurgulandı.

Ilori için kiralama...

Portekiz basını da Sporting Lizbon’un stoperi Tiago Ilori konusunda Trabzonspor’un teklif yaptığını belirtti. 1.90 boyundaki Portekizli oyuncunun kiralanabileceği belirtilirken, listedeki diğer isim Clarke-Salter. Bonservisi Chelsea’de olan 23 yaşındaki solak savunmacı, gelmeye hazır. Trabzonspor, genç defans oyuncusunu şimdilik yedekte tutuyor