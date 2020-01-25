Bordo-Mavililer’de stoper çalışmaları tam gaz devam ediyor. 31 Ocak Cuma günü sona erecek olan transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala yönetim, listesindeki tüm isimlerle yaptığı görüşmelere hız verdi. Brezilya basınından da flaş bir iddia geldi.

Fırtına, Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile büyük oranda anlaşsa da kulübüyle el sıkışamadı. Cruzeiro sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile yeni mukavale imzaladıktan sonra oyuncuyu kiralamak istiyor. Ancak Messias’ın almış olduğu yıllık ücret, kulübün ekonomik yapısını zorluyor. Bu doğrultuda transfer için yeni bir formül aranıyor.

Görüşmeler kızıştı

Karadeniz ekibinin listesindeki bir diğer isim Adama Soumaoro için de Fransız ekibi Lille ile temaslar devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Genoa’nın da devreye girdiği öne sürüldü. Çizme temsilcisinin de masada olması görüşmeleri kızıştırırken, Ağaoğlu ve ekibi transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorluyor.