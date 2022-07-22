Bordo-Mavililer, uzun süredir sağ stoper bölgesine takviye yapmak için uğraş veriyor. 10’a yakın adayla temas kuran Trabzonspor , bazı oyuncularda maliyet engeline takıldı, bazı isimler ise son anda tercihini başka kulüplerden yana kullandı. Yeni bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fırtına, rotayı öncelikle Premier Lig’e çevirdi.

Vestergaard daha zor

Manchester United’ın 24 yaşındaki savunmacısı Axel Tuanzebe için pazarlıkları hızlandıran Fırtına, Leicester City’nin Danimarkalı oyuncusu Jannik Vestergaard’la da yakından ilgileniyor. Ancak Vestergaard konusunda İngiliz ekibinin beklentisinin yüksek seviyede olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı her iki oyuncuya onay verirken, gündemde başka isimler de var...









Fransızlar Djiku’yu yazdı

Fransız basını, Strasbourg’un başarılı stoperi Alexander Djiku ile pek çok kulübün yakından ilgilendiğini yazdı. Sevilla, Rennes, Nice gibi takımların yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off oynayacak Trabzonspor’un Djiku için masada olduğu belirtildi. Strasbourg’un bonservis bedeli olarak 6 milyon Euro civarında bir rakam istediği konuşuluyor.









Ogbu kontenjana göre

Radardaki bir başka oyuncu Norveç’ten... Lillestrom’ün 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacısı Igoh Ogbu, uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin radarında. Potansiyeli yüksek görülen 1.87’lik stoper için yabancı kontenjanının durumuna göre net bir hamle yapılacak. Abdullah Avcı ilk etapta daha tecrübeli ve net bir sağ stoper talep ediyor.