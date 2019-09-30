Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi eksiklerin yokluğunda Trabzonspor’un en önemli hücum silahlarının başında gelen Anthony Nwakaeme, tıpkı takımı gibi Beşiktaş karşılaşmasında yeniden ayağa kalktı.

Geçen sezon takıma katılan ve söz konusu sezonda gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Nwakaeme, bu süreçte Bordo-Mavililer adına 11 gol ve 11 asistle oynamıştı.

11. maçında coştu...

Ancak bu sezon Beşiktaş maçına kadar çıktığı 10 mücadelede ne asist yapabilen, ne de gol atabilen Nijeryalı futbolcu, Siyah-Beyazlılar karşısında alınan farklı galibiyetin kahramanları arasına adını yazdırırken, bu sezonun kendisi adına ilk asistini ve ilk golünü atmayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu, skor 2-0’ken Sörloth’un golünde pası veren isim oldu, daha sonra kaleci Uğurcan’ın pasında topu kendi yarı sahasından Beşiktaş kalesine sürdü ve yaptığı şık vuruşla sonucu belirleyen golü attı.

‘Karşılığını aldım’

Maçın ardından Nijeryalı futbolcu, “Son maçlarda iyi değildim ancak neler yapabileceğimin farkındayım. Çalışmalarımın karşılığını bu maçta aldım. İnsanlar yavaş olduğumu söylüyor ama doğru zamanda en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.