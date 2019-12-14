Trabzonspor’da Sosa’nın dönüşü müthiş olacak

Trabzonspor, ligde pazartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçla birlikte kaptanına kavuşuyor!
Sezonun flaş ismi olan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Ünal Karaman, hafif sakatlığı bulunan Arjantinli öğrencisini Basel’e götürmeyip, dinlenmesini sağladı.
Son 2 karşılaşmada oynamayan Sosa, müthiş bir şekilde 11’de dönmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda sergilediği performansla parmak ısırttı.
‘Formamı özledim’
Sosa, milimetrik paslarıyla arkadaşlarından alkış alırken, jeneriklik gollere de imza attı. Formasını özlediğini söyleyen Arjantinli futbolcu, Denizlispor maçında takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.