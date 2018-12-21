Ligde son oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jose Sosa, Fırtına’da moralleri bozarken, Juraj Kucka’dan sevindirici haber geldi.
Slovakya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve milli aranın ardından oynanan 4 maçı da kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, önceki akşam oynanan Sivas Belediyespor maçında formasına kavuştu. Karşılaşmanın 64. dakikasında Kamil Ahmet’in yerine oyuna dahil olan Slovak oyuncu, sahada kaldığı sürede maç eksiğini kapatmaya çalıştı.
Batuhan da aday
Yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle performans anlamında bekleneni veremeyen tecrübeli oyuncu, kendisini pazar günü ligde oynanacak Rize maçına hazırlayacak.
Yıldız oyuncunun yanı sıra Sivas Belediye karşısında ağları sarsan Batuhan Artarslan da formaya aday. Tecrübesi nedeniyle Kucka’yı ön planda tutan Karaman, son kararını maç gününde verecek.