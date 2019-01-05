Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına açık olarak kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmalar ile tamamlandı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı saha kenarında çalışma gerçekleştiren Zargo Toure, sabah antrenmana katılmadı.

Öte yandan Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini de idmanda yer almadı.

HOLLANDA EKİBİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşılaşacak. 8 Ocak Salı günü kamp yaptıkları otelin sahasında oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

DHA