Trabzonspor’da son dönemlere damgasını vuran iki yabancı arasında yer alan Sosa ve Novak’ın sözleşmelerinde bitime yaklaşılması, taraftarı endişelendirmişti. Süreci yakından takip eden Bordo- Mavililer’i mutlu edecek açıklamayı bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptı.

Bir süredir devam eden sıcak görüşmeleri doğrulayan Karadeniz ekibinin patronu Ağaoğlu, “Sosa ve Novak ile görüştük sözleşme konusunda kendileri çok olumlu. Şimdi menajeriyle asbaşkanımız görüşmelerini sürdürüyor. Kasım ayında çözülmesi bekliyoruz” mesajını yolladı.

‘Sözümüzü tutuyoruz’

Konuşmasına Sosa’nın müthiş performansı için de tespitlerde bulunan Ağaoğlu, “Sosa’nın değişmesiyle ilgili en doğru cevabı ondan alırsınız. Her oyuncuyu alabi,lrsiniz sonuçta ekonomiye, paraya bakıyor. Olay onları getirmekte bitmiyor. Onların oynayabileceği ortamı sağlamak çok önemli” ifadesini kullandı.

Ekonomik, idari ve sportif yapıyı düzeltirken zirve yarışı içinde olacakları sözünü de hatırlatan başarılı başkan, bundan sonra da doğru bildikleri yolda devam edeceklerinin altını çizdi.