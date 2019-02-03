Trabzonspor'da Sosa müjdesi...

Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor ara vermeden Ümraniyespor ile Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan paylaşımda Sosa'nın topla çalıştığı görüldü.

03 Şubat 2019, Pazar 13:52
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Trabzonspor'da Sosa müjdesi...

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada;

Takımımız Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Antrenman Sahası’ndagerçekleştirilen antrenmanda oyuncularımız iki grup halinde çalıştı. Ankaragücü maçında forma giyen futbolcularımız rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.

Takımımız hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İfadelerine yer verildi...

Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda Sosa'nın topla çalışmalara başladığı görüldü...


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