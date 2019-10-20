Trabzonspor’da Sosa iş başında!

Trabzonspor’un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Gaziantep FK karşısında yine fark yarattı.

Fırtına’nın hücumlarını yönlendiren tecrübeli oyuncu, sık sık savunma arkasına attığı şık paslarla göz doldurdu. Sturridge’in attığı golün hazırlayıcısı olan 34 yaşındaki futbolcu, 75’te ise harika bir gole imza attı. Ceza sahası dışından çok sert ve falsolu vuran Sosa, kaleci Lontigkin’i avladı.

Bu sezon ligdeki 2. golünü kaydeden Arjantinli süperstar, galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Arjantinli kaptan Jose Sosa, minik kızlarına Türk bayrağı verdi.