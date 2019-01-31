Onazi’nin sezonu kapatması, Sosa’nın sakatlığının devam etmesi ve Kucka’nın da takımdan ayrılması sonrasında Trabzonspor’da orta saha bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşanıyordu. Ancak Abdulkadir Parmak adeta bu mevkiiye ilaç oldu.

Son oynanan Sivasspor mücadelesine orta alanda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür başlarken, Yiğidolar bu bölgeyi rahatlıkla geçmeyi başarmıştı. Bu durum sonrasında Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak’ı orta alana çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, hem hücumda hem de savunmada başarılı işler çıkarmış, iyi oyununu da bir golle süslemişti.

Galatasaray’ı bekliyor

Abdülkadir’in bu performansı sonrasında Jose Sosa için de tedbirler artırıldı. Tedavisinin sonuna gelinen ve kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Arjantinli yıldızın, Ankaragücü maçında sahada olabileceği konuşuluyordu. Ancak Abdülkadir’e güvenen Ünal Karaman’ın, Sosa’yı Ankaragücü karşısında riske etmeyeceği ve bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray sınavına saklayacağı öğrenildi.