Trabzonspor’da art arda yaşanan sakatlıklar can sıkarken, herkes Fırtına’nın ileri uçta sıkıntı yaşayacağını düşünüyordu. Ancak Karadeniz devi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hücum oyuncul arının yokluğunda gol yollarında problem yaşamadı. Fakat Bord o-Mavililer’de savunma sezon başından bu yana alar m veriyor. 4 hazırlık maçının sadece 1’inde kalesini gole kapatan Fırtına, diğer 3 maçta ise tam 6 gol yedi.

Uğurcan kahraman oldu

Teknik direktör Ünal Karaman da bu hazırlık maçlarının ardından 8 resmi sınava çıkılmasına rağmen henüz ideal stoper ikilisini bul amadı. Hâl böyle olunca da korkulan son kaçınılmaz oldu. Fırtına söz ko nusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi. Üstelik birçok maçta genç file bekçisi Uğurcan Çakır kahraman ol du. Beklerinden memnun olan Karaman stoper oyuncularını daha dikkatli olmaları için sert bir dille uyaracak.

Atalay Özçelikli