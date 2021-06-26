Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'u kiralamak için Leipzig'i beklerken, Alman ekibi transfer harekâtında forvet için düğmeye bastı. Alman basını Leipzig'in, Manchester City U23'ün oyuncusu Lucas Nmeche'yi 10 milyon Euro'ya alacağını yazdı. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Anderletch'te 21 gol, 3 asistle oynadı. Transfer gerçekleşirse, Sörloth'a da Trabzonspor yolları iyice açılabilir.