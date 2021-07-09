Trabzonspor , eski golcüsü Alexander Sörloth için Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın 15 Temmuz'da bitecek olan sezon öncesi kampın ardından Norveçli golcü ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi. Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10'luk paydan da vazgeçip kiralama bedelini böyle halletmeyi hedeflediği belirtildi. Sörloth'a da yıllık 3 milyon Euro önerecek olan Trabzonspor, bu rakamı da sponsorlarla karşılamayı planlıyor.

Fırtına salonda kuvvet çalıştı

Yeni sezona TFF'nin Riva'daki tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, dün de çift idmanla günü kapattı. Sabah idmanında bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Avcı yönetiminde iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Fırtına, 18.00'de ise ikinci antrenmanını yaptı.

Maç programı belli oldu

Trabzonspor'un Riva'da yapacağı hazırlık maçlarının programı şöyle: Ümraniyespor (14 Temmuz), Bandırmaspor (22 Temmuz), Başakşehir (24 Temmuz), Kasımpaşa (26 Temmuz). (Sabah)