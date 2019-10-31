Trabzonspor’a bu sezon 9 golde direkt katkı sağlayan Alexander Sörloth, sezon başındaki beklentileri de yükseltmiş durumda. Teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Norveçli, yükselişinin temelini, takıma ve kente kısa sürede uyum sağlamak olarak özetliyor.

Yakın çevresiyle Trabzon ve Trabzonspor günlerini paylaşan başarılı forvet, aynı zamanda kendisine bir gol hedefi de belirlemiş durumda. Rakip ağları 25 kez sarsabileceğine inandığını belirten Sörloth’un, “Burada çok iyi bir atmosfer var. Savaşan bir takımız. Taraftarımız da gerçekten muhteşem. Bunlar bir araya geldiğinde saha içinde işimiz daha kolay oluyor. Zor bir lig olduğunu kabul ediyorum ama biz bu zorlukların üzerinden gelecek güçteyiz. Tüm bu ortam benim aradığım ortam” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Rekabete açık bir yıldız

Üçüncü bölgede yaşanan rekabet için de fikirlerini paylaşan Norveçli’nin, “Teknik direktörümüz adaletli biri. Verdiği kararlara saygı duyuyorum. Çok özel oyunculara sahibiz. Herkes gibi ben de elbette her zaman oynamak isterim ama bunun için de çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Sonuçta bu rekabetin de hem bizi hem de takımı geliştireceği fikrindeyim” mesajlarını yolladığı belirtildi.

İdeal kurguyla daha da yükselir (Mini yorum - Serhat Demirtaş)

Sörloth son ana sıkışan bir transferdi. Herkes Sturridge, Sosa, Obi Mikel gibi ‘isimlerin’ gölgesinde kalacağını düşünüp klasik ‘bonus’ muamelesi yaptı. Ancak Norveçli soğukkanlı tavrı, birçok oyun şekline uyum sağlayabilecek yetenekleri ve yaptığı iyi başlangıçla Başkan Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere herkesi rahatlattı. Özetle sahada konuştu. Şimdi sadece Trabzonsporlular değil tüm futbolseverler onu hayranlıkla izliyor.

Gol barajı, hedefi koyması güzel. Şu ana kadar başarısını hep eksik bir 3. bölge ile sağladığını düşünecek olursak, ideal kurgu tamamlandığında Sörloth’un çok daha fazlasını yapabileceğini kestirmek pek güç değil.