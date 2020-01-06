Trabzonspor’da Sörloth hedef yükseltti!

Trabzonspor’da sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan ve attığı 12 golle krallık yarışında ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Alexander Sörloth, hedefini güncelledi.

Transfer olduğu ilk gün menajeri Mathieu Markaroglu’na, 20 gol sözü veren Norveçli forvet, şimdiden mücadele ettiği 3 kulvarda toplam 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Camianın desteğini arkasına alan ve adeta taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki oyuncu, 20 gol hedefini geçerek, sezon sonunda krallık tacını takmayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda Antalya kampında çok çalışacak olan Sörloth, ligin ikinci devresinde atacağı gollerle şampiyonluk yolunda Fırtına’ya büyük katkı sağlamayı planlıyor.