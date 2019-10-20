Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 750 bin Euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, şova devam ediyor...

Ligdeki son 4 maçta da skora katkı vermeyi başaran ve bu süreçte 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Norveçli golcü, dün de Gaziantep FK karşısında yıldızlaştı. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, 9. dakikada Daniel Sturridge’in attığı golde asisti yapan isim olurken, bu golden sadece 5 dakika sonra sahneye kendisi çıktı.

Avrupa’da 2 tane attı

Yıldız oyuncu, 14’te karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lodygin’i geçti ve topu boş kaleye gönderdi.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında ağları sarsan Sörloth, 8. hafta sonunda ligde 5 gol, 3 asiste ulaştı ve tam 8 gole direkt olarak katkı sağladı. Avrupa’da da 2 gole imza atan genç oyuncu, Fırtına’ya 10 gollük bir katkıda bulundu.

Sörloth’un ortaya koyduğu pefrormansla, Bordo-Mavili yönetimin ne kadar doğru bir hamle yaptığını da gösterdi.