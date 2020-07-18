Trabzonspor'da son transfer haberi Eslem Öztürk

Transferde gençlere de yönelen Fırtına'nın son hedefi Eslem Öztürk... Bu sezon İstanbulspor formasıyla gösterdiği performansla önplana çıkan 22 yaşındaki orta saha için pazarlıklar hemen başladı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da son transfer haberi Eslem Öztürk

İki sezondur genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı sınırına karşı en hazır olan takımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Buna rağmen Fırtına, politikasına tam gaz devam ediyor, yine potansiyelli Türk gençlerini de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinde gündeme gelen son isim Eslem Öztürk oldu.

Transferi sıcak bakıyor

Bordo-Mavililer bu sezon TFF 1.Lig ekibi İstanbulspor'da gösterdiği performansla ön plana çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-Siyahlılar ile ilk teması kuran Trabzonspor'un vakit kaybetmeden pazarlıklara başladığı öğrenildi. Eslem'in, Fırtına'nın teklifine sıcak batığı da gelen haberler arasında... 


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