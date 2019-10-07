Trabzonspor'da son fire Filip Novak

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı gibi kritik isimlerin ardından Filip Novak da sakatlandı.

07 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Trabzonspor'da son fire Filip Novak

Trabzonspor’da sakatlık kâbusu sürüyor... Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı’nın ardından Filip Novak da sakatlandı.

Rizespor karşılaşmasının ilk yarısında yerde kalan Çek sol bek, kontrollerin ardından oyuna devam edemedi. Adalesinden problem yaşayan Novak’ın kesin durumu yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

Novak’ın sakatlığının ciddi olması durumunda Bordo- Mavililer sol bekte sıkıntı yaşayacak. Çünkü mevcut kadroda Novak’ın alternatifi bulunmuyor. Dünkü maçta onun yerine Kamil Ahmet kaydırıldı.

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