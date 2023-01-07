Trabzonspor , pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Giresunspor mücadelesinde forma giyen isimler salonda çalışırken, diğer gruptaki oyuncular sahada dayanıklılık idmanı yaptı.

Abdülkadir Ömür geri döndü

Sezonun ilk bölümünde performansıyla hayal kırıklığı yaratan Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası arasından sonra kendine geldi. 11’de başladığı son 3 lig maçında da esas bölgesi olan orta sahada görev yapan genç yıldız, takımın kilit ismi oldu. Son Giresunspor karşılaşmasında da çok etkili oynayan Abdülkadir, Abdullah Avcı döneminde 76 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi. Abdülkadir’in geri dönüşü, yerli konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah hocanın elini de fazlasıyla güçlendirdi.

Gbamin: Mevki hiç fark etmez

Bartra’nın yokluğunda Giresunspor maçında stoperde görev yapan Gbamin, kusursuz oynadı. Fildişili yıldız, “Nerede oynadığım fark etmez. Ben her zaman maksimumu vermeye çalışıyorum. Önemli bir maçtan, farklı skorla ayrıldık. İyi oyunu sürdürüp, üst üste maçlar kazanmak istiyoruz” dedi. Tecrübeli oyuncunun, Alanyaspor deplasmanında da ilk 11’de maça başlaması ve Bartra’nın yedek oturması bekleniyor.

Gomez’in yerine Umut Bozok

Ligde son 4 maçta da skora katkı veren Maxi Gomez, Giresunspor önünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Alanyaspor deplasmanında Umut Bozok’un 11’e gireceği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, 4-4-2 sistemiyle mi yoksa 4-2-3-1 düzeniyle mi maça çıkacağı ise henüz net değil. Avcı’nın, Djaniny ve Naci Ünüvar’ın performansından çok memnun olduğu ve bu ikiliden birini Bardhi’nin yerine oynatabileceği öğrenildi.

Doğucan da yarışa girdi

2. haftadaki Antalyaspor maçından sonra ligde en uzun süreyi Giresunspor karşısında alan Doğucan Haspolat, oyuna girer girmez şık bir vuruşla fileleri havalandırmıştı. 22 yaşındaki futbolcu, istekli görüntüsü ve attığı golle orta sahadaki forma rekabetine güçlü bir şekilde dahil oldu. Abdullah Avcı’nın, Doğucan’a Alanya deplasmanında da sonradan görev vermesi bekleniyor.