Buna göre, Göztepe deplasmanında kazanan kadro zorunlu bir değişiklik dışında bozulmayacak. O maçta kırmızı kart gören Guilherme’nin yerine Sosa veya Ndiaye görev alacak. Takımla birlikte İstanbul’a giden ve kafilede yer alan Sosa’nın kesin durumu maça doğru netlik kazanacak. Eğer ağrıları olursa, kaptanın yerine Abdulkadir Parmak’ın yanında Ndiaye’nin forma giyeceği öğrenildi. Çift forvetli sistemden vazgeçmeyecek olan Hüseyin hoca, Sörloth-Ekuban ikilisinin yanı sıra kanatlarda Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür’e de çok güveniyor. Savunma dörtlüsü ise yine Pereira, Da Costa, Campi, Novak şeklinde.

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