Trabzonspor'da son dakika: Ya Sosa ya Ndiaye
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Karadeniz ekibinde yoğun bir mesai var. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son idmanda Fenerbahçe maçının 11’ini belirledi. Cimşir, dev maça kısa bir süre kala Sosa ile Ndiaye arasında tercih yapacak.
Buna göre, Göztepe deplasmanında kazanan kadro zorunlu bir değişiklik dışında bozulmayacak. O maçta kırmızı kart gören Guilherme’nin yerine Sosa veya Ndiaye görev alacak. Takımla birlikte İstanbul’a giden ve kafilede yer alan Sosa’nın kesin durumu maça doğru netlik kazanacak. Eğer ağrıları olursa, kaptanın yerine Abdulkadir Parmak’ın yanında Ndiaye’nin forma giyeceği öğrenildi. Çift forvetli sistemden vazgeçmeyecek olan Hüseyin hoca, Sörloth-Ekuban ikilisinin yanı sıra kanatlarda Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür’e de çok güveniyor. Savunma dörtlüsü ise yine Pereira, Da Costa, Campi, Novak şeklinde.